Пермский азербайджанец награжден медалью своей кавказской родины

Полковник Чингиз Исаев, уже пятилетку возглавляющий прикамское отделение Всероссийского азербайджанского конгресса, указом президента Ильхама Алиева награжден медалью «Терегги» («Прогресс»).

Оглашение указа с вручением наград ряду проживающих в РФ азербайджанцев состоялось 28 декабря в Москве - на IV съезде ВАК. Руководил церемонией посол республики в России, певец Полад Бюльбюльоглы.

Чингиз Исаев находится в Перми с 1988 года, считает ее своей второй родиной и является также почетным ветераном правоохранительных органов России, сообщает издание «Москва-Баку».