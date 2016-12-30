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Пермская краевая газета

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Пермский азербайджанец награжден медалью своей кавказской родины

22:59  29.12.16 События

Полковник Чингиз Исаев, уже пятилетку возглавляющий прикамское отделение Всероссийского азербайджанского конгресса, указом президента Ильхама Алиева награжден медалью «Терегги» («Прогресс»).

Оглашение указа с вручением наград ряду проживающих в РФ азербайджанцев состоялось 28 декабря в Москве - на IV съезде ВАК. Руководил церемонией посол республики в России, певец Полад Бюльбюльоглы.

Чингиз Исаев находится в Перми с 1988 года, считает ее своей второй родиной и является также почетным ветераном правоохранительных органов России, сообщает издание «Москва-Баку».

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