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Пермская краевая газета

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Четверг 29 декабря 2016 года

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Пермские боги из Прикамья уедут в Приморье

22:32  29.12.16 Культура

Вслед за сынами прикамской земли, в позапрошлом веке отправившимися на восток державы и основавшими несколько населенных пунктов, в том числе Пермское-на-Амуре (будущий Комсомольск), и Пермское в бухте Ольга на берегу океана, ближе к весне отправятся и деревянные пермские боги.

Как узнала «Звезда» от коллег из «Приморской газеты», в мае 2017 года во Владивостоке, в краевом музее имени Арсеньева должна открыться выставка «Пермские боги или пермская деревянная скульптура», и пробудет она там по август. Об этом журналистам рассказал директор музея Виктор Шалай.

Насколько известно, столь масштабная поездка станет в XXI веке уже третьей: сначала коллекция побывала во французском Лионе, затем в Москве, но оба турне были на запад, а вот намечаемая командировка - прямо на восток.

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