РПЦ разрешила Пермской галерее побыть в Кафедральном соборе еще год

Договор, по которому Пермская государственная художественная галерея безвозмездно пользуется Спасо-Преображенским кафедральным собором - имуществом РПЦ, пролонгирован еще на год.

Информация об этом поступила из Пермской митрополии: на протяжении 2017-го православная церковь готова подождать еще, поскольку есть таки надежда, что бывшую казарму Ракетного института на улице Окулова, 4 успеют реконструировать под новый дом для ПГХГ, и она съедет.

Между тем, за годы, что судьба уникальных коллекций пермских галерейщиков зависит исключительно от доброго отношения христианских пастырей, все стороны этой затянувшейся истории уже даже привыкли, кажется, жить по отечественной идиоме «Бог терпел, и нам велел».