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Пермская краевая газета

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Завод в Пермском крае мобилизовал городских красоток на откровенный календарь

16:48  29.12.16 Бизнес

«Краснокамский ремонтно-механический завод», выпускающий прицепы для легковых автомобилей под брендом «Экспедиция», выпустил откровенный корпоративный календарь на 2017 год.

На снимках и видео – девушки в откровенных купальниках и нарядах, максимально открывающих тело и промышленное оборудование, инструменты и производственные помещения завуалированные декоративной дымкой и подсветкой. Обязательно в кадре – прицеп, как главный герой и основное действующее лицо фотосессии.

Изюминка календаря в том, что в фотосессии участвовали непрофессиональные модели. Во время конкурса, который проводила компания, были отобраны 13 девушек модельной внешности, но не являющиеся профессиональными моделями. 

На сайте компании приводятся слова одной из участниц необычной съемки.

«Сейчас я учусь на актрису и решила попробовать себя в новом амплуа. В профессиональных фотосъемках раньше никогда не участвовала, поэтому очень помогала поддержка всей команды. Фотограф подсказывал, как лучше встать, как двигаться. Образ, представленный в календаре, оказался достаточно сложным: он более женственный, сексуальный и взрослый, чем я сама, - рассказала участница съемок Екатерина Патрушева. – Фотосессия проходила 12 часов, но время пролетело незаметно».

Краснокамский механический завод – совместное российско-итальянское предприятие - с 2002 года предприятие выпускает технику по лицензии итальянских компаний Wolagri s.p.a. и Tonutti s.p.a. Они первые в крае сделали такой необычный подарок своим клиентам.

Анастасия ФАДЕЕВА

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