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Пермская краевая газета

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Четверг 29 декабря 2016 года

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Огрел сестру тазом - сел на год и два месяца

15:53  29.12.16 Ну и ну!

Выпивая перед отъездом в колонию-поселение на 8 месяцев, житель Ординского района Пермского края умудрился поцапаться с родной сестрой и в ходе семейной разборки огрел женщину по голове пластиковым тазом.

В ответ гражданка не стала по-родственному прощать обидчика, а написала на него заявление. Уже 21 декабря 2016 года дело, возбужденное по статье 116 УК РФ (побои), слушалось в одном из судебных участков территории, и местная Фемида оценила удар в полгода лишения свободы.

А затем к неотбытому наказанию путем частичного сложения было присоединено новое, и теперь ординец отправился в колонию-поселение уже на год и два месяца, причем теперь не самоходом, но под конвоем.

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