Еще двум прикамским депутатам грозит лишение мандатов

Суд принял решение - ещё два депутата Думы Краснокамского городского поселения могут в ближайшее время потерять свои мандаты.

Газета «Звезда» уже сообщала, что по результатам проверки деклараций доходов и имущества депутатов Краснокамской городской думы был лишен своих полномочий депутат Михаил Беляков.

Так же у прокуратуры были претензии еще к двум думцам- Константину Самойлову и Галине Коротких. На заседании Думы депутаты приняли решение – оставить их в своих рядах, представление прокурора было в их отношении отклонено.

- 5 декабря прокуратура направила в Краснокамский городской суд заявление о признании незаконным бездействия гороДумы Краснокамского городского поселения, выразившееся в непринятии решения о досрочном прекращении полномочий двух депутатов Думы Краснокамского городского поселения. Нарушение закона должно быть устранено в течение десяти дней с момента вступления решения суда в законную силу, - объясняет Михаил Третьяков, прокурор Краснокамска.

27 декабря Краснокамский городской суд требования прокурора города Краснокамска удовлетворил в полном объеме. Он принял во внимание, что прокуратурой были выявлены факты нарушения сроков предоставления сведений о своих доходах, имуществе и о доходах и имуществе членов их семей, а также факты предоставления не полных сведений.

Согласно Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» полномочия депутата прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции. А это значит, что Дума в ближайшее время должна в ближайшие десять дней лишить двух депутатов мандатов.

Поскольку решение суда еще не вступило в законную силу и есть возможность его оспорить, трудно предугадать, чем закончится эта история.

Анастасия ФАДЕЕВА