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Пермская краевая газета

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Четверг 29 декабря 2016 года

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Полицейские победили правозащитников

14:40  29.12.16 Скандалы

Доказать в суде, что Пермский региональный правозащитный центр возвел поклеп на отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по краевому центру, сумел прикамский полицейский главк.

Как рассказали «Звезде» в его пресс-службе, на сайте ПРПЦ был опубликован материал «Заявителям в полиции отказывают и припугивают», который, как показала служебная проверка, содержал информацию, не соответствующую действительности. Правоохранители обратились к правозащитникам с предложением разместить на том же ресурсе опровержение, но понимания такой шаг не вызвал.

Поэтому главное управление подало в Ленинский суд Перми иск и выиграло его. Теперь ПРПЦ обязан публично через Интернет признаться в допущенном искажении фактов. В настоящее время вердикт уже вступил в законную силу.

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