988,5 млн рублей выделено на реконструкцию участка трассы Кунгур-Соликамск

Электронный аукцион на подряд по реконструкции трассы «Кунгур-Соликамск» на ее верхнекамском участке с ПК14 по ПК55 объявлен сегодня, 29 декабря 2016 года, прикамским министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок.

Заказчиком выступает региональное управление автомобильных дорог и транспорта, стартовая максимальная стоимость тендера - 988 млн 534 тысячи 400 рублей, деньги выделены краевой казной. Торги предполагается провести 30 января 2017-го, а срок окончания работ - 30 сентября 2019 года.