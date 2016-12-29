988,5 млн рублей выделено на реконструкцию участка трассы Кунгур-Соликамск

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Четверг 29 декабря 2016 года
Электронный аукцион на подряд по реконструкции трассы «Кунгур-Соликамск» на ее верхнекамском участке с ПК14 по ПК55 объявлен сегодня, 29 декабря 2016 года, прикамским министерством по регулированию контрактной системы в сфере закупок.
Заказчиком выступает региональное управление автомобильных дорог и транспорта, стартовая максимальная стоимость тендера - 988 млн 534 тысячи 400 рублей, деньги выделены краевой казной. Торги предполагается провести 30 января 2017-го, а срок окончания работ - 30 сентября 2019 года.Читайте также >>>
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