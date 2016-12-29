Жители Пермского края требуют отставки главы

Жители Сергинского сельского поселения Кунгурского района обратились с открытым письмом к своему главе.

«Уважаемый Валерий Михайлович! – пишут они В. М. Третьякову. – Мы, жители Сергинского сельского поселения, на муниципальных выборах в 2013 году избравшие вас главой нашего поселения, требуем вашей добровольной досрочной отставки.

В своей предвыборной программе вы обещали хорошие дороги, дальнейшую газификацию, бесперебойное водоснабжение и многое другое. К концу 2016 года большинство населения Сергинского сельского поселения начинает понимать, что если вы останетесь на своем посту до конца срока, то есть большая вероятность того, что всё хорошее, что осталось у нас в поселении, будет уничтожено.

А ведь Сергинское сельское поселение – это 20 населенных пунктов с населением 3016 человек!

Вы не желаете видеть проблемы поселения, а решать их тем более не планируете. Отсутствие плана работы совета депутатов Сергинского сельского поселения на год является обычной практикой.

Заседания совета депутатов проводятся только в случае крайней необходимости, когда прижимает, и только по тем вопросам, без которых администрация Сергинского сельского поселения не может работать. Многие решения совета депутатов, принятые изначально на заседаниях, но неугодные или невыгодные вам как главе, переписываются так, как нужно вам.

А ведь в Российской Федерации такие действия могут квалифицироваться как подлог документов…

Вы постоянно используете в практике своего взаимодействия с депутатами Сергинского сельского поселения, имеющими другое мнение, угрозы и шантаж. Это могут подтвердить многие депутаты. Сами заседания совета депутатов одно за другим превращаются в фарс: каждый «тянет одеяло» на себя и голосует так, как ему выгодно, а не пользуясь принципом целесообразности.

Вы же молча наблюдаете за этой клоунадой. А ведь главным приоритетом в вашей работе должно быть благополучие жителей села, а не ваши сиюминутные амбиции и амбиции ваших сторонников.

Очень часто вы, будучи главой Сергинского сельского поселения, нарушаете те или иные статьи устава муниципального образования «Сергинское сельское поселение». Например, депутаты не были осведомлены о том, как идёт расходование бюджетных средств за I квартал и за полугодие 2015 года. О чём и было сообщено в письменном обращении группы депутатов Сергинского сельского поселения к главе Сергинского сельского поселения В. М. Третьякову.

Та же проблема была и в 2016 году. Проблематичным стало и принятие бюджета 2017 года: бюджет сначала отправили на утверждение в район, а уже после – на заседание совета депутатов. В знак протеста против такой волюнтаристской деятельности три депутата решили не присутствовать на заседаниях…

Ваш ответ на вопрос жителей о дальнейшей газификации жилого фонда на одном из первых сходов жителей Сергинского сельского поселения в 2014 году шокировал всех: «Вот придёт новый глава, тогда с ним и решайте этот вопрос». На многие просьбы жителей села, обращающихся к вам, вы отвечаете лаконично: «Это ваши проблемы, а не мои».

Вы самоустранились и от решения вопросов медицинского обслуживания, проблем водоснабжения, благоустройства села, создания новых рабочих мест в нашем поселении. Жители вынуждены самостоятельно решать эти проблемы.

На сельские сходы люди перестали ходить, не верят вам как представителю местной власти. Кто может, тот уезжает из села. Село умирает, и в этом в большинстве случаев виноваты вы.

Дорожные проблемы тоже не проблемы для главы: ширина дорог заужена, что повышает вероятность ДТП, например, при расхождении пожарного автомобиля, школьного автобуса, автомобилей скорой помощи со встречным транспортом.

Эксплуатационное состояние дорог не соответствует требуемому техническому уровню. Жители деревни Кузино Сергинского сельского поселения выиграли суд. В исковом заявлении они требовали немного – дорогу в деревню и освещение. Решение суда глава не спешит исполнять, а пытается найти «слабые места» у инициаторов подачи заявления в прокуратуру, чтобы в свою очередь подать на них в суд.

Нецелевое расходование бюджетных средств, несоответствие части нормативно-правовых актов Сергинского сельского поселения действующему законодательству и другие нарушения законодательства говорят о вашей некомпетентности в качестве главы Сергинского сельского поселения.

Ваше нежелание видеть людей, их проблемы, равнодушное отношение ко всем инициативам, исходящим от жителей, за исключением выгодных лично для вас, говорят о том, что наш выбор стал роковой ошибкой для поселения…

Мы предлагаем главе покинуть свой пост до конца срока исполнения полномочий».

Жители Сергинского сельского поселения – всего 510 подписей

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