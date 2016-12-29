«Звезда» пишет о проблемах, и они решаются - это радует

Теперь газета приходит вовремя, сообщил в редакцию Пермской краевой газеты «Звезда» Р. Сайдашев из Барды.

- В ноябре этого года в «Звезде» опубликовали моё письмо, в котором я пожаловался на работу почты. Дело в том, что пятничную газету мне и моему соседу приносили только во вторник. Это повторялось из года в год, после того как центральный почтамт перенесли в Осу. Но не зря сказано: «Критика – действующая сила общества». После этой публикации газету стали приносить в субботу утром! Мы не знаем, что повлияло, на каком уровне рассматривался вопрос об улучшении доставки подписчикам, но ведь главное – результат!