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Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
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Четверг 29 декабря 2016 года

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«Звезда» пишет о проблемах, и они решаются - это радует

23:27  28.12.16 Ответ газете

Теперь газета приходит вовремя, сообщил в редакцию Пермской краевой газеты «Звезда» Р. Сайдашев из Барды.

- В ноябре этого года в «Звезде» опубликовали моё письмо, в котором я пожаловался на работу почты. Дело в том, что пятничную газету мне и моему соседу приносили только во вторник. Это повторялось из года в год, после того как центральный почтамт перенесли в Осу. Но не зря сказано: «Критика – действующая сила общества». После этой публикации газету стали приносить в субботу утром! Мы не знаем, что повлияло, на каком уровне рассматривался вопрос об улучшении доставки подписчикам, но ведь главное – результат! 

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