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Пермская краевая газета

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В пермском Усолье воссоздали уникальную керамическую печь по старинной технологии и эскизам

23:20  28.12.16 Культура

В «Палатах Строгановых», что в Усолье Пермского края, завершилось возведение новой керамической печи, изразцы для которой изготавливали тут же, на острове, в мастерской музея по технологии строгановских времён

Похожая на сказочный терем, печь стала четвертой в «печном ансамбле» исторического здания начала XVIII века. На рождение изразцовой печи ушло чуть меньше года.

– Самый сложный год – високосный – закончили и вошли в новый с очередной красивой победой, – говорит директор усольского музея «Палаты Строгановых» Станислав Хоробрых. – При очень аскетичном рисунке печь оказалась качественной и самодостаточной в своей архитектонике. Используются всего два цвета, но тем не менее со всеми своими арками и балясинами, колоннами она оказалась самой красивой из всех, которые мы поставили за десять лет.

Анна КЛИМЕНКО

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