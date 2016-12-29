В Пермском крае украли деньги, собранные парализованному на лечение

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Четверг 29 декабря 2016 года
В Чусовом в понедельник пытались похитить ящик для сбора пожертвований на лечение 25-летнего прикованного к постели Сергея Сергеева, о котором в мае писала газета «Звезда».
Напомним, что в 2014 году Сергей Сергеев попал в автокатастрофу в Подмосковье, где он работал строителем, получив тяжёлую травму позвоночника. Мать Сергея Сергеева вскоре после случившегося умерла от рака. Молодого человека, ставшего беспомощным инвалидом, не только девушка бросила, но даже родной отец.
У парня не осталось ни близких, готовых ухаживать и оказывать постоянную помощь, ни жилплощади: Сергей был вынужден снимать комнату в коммуналке в старом бараке Чусового. Но после публикации в «Звезде» волонтёры в Чусовом организовали сбор средств, выставив ящики для сбора пожертвований в крупных торговых центрах.
Вечером в понедельник злоумышленник попытался вынести ящик с деньгами для Сергея Сергеева из ТЦ «Сатурн». К счастью, он был вовремя замечен охранником магазина, который задержал преступника на выходе из торгового центра и передал правоохранителям.
К тому времени в ящике оказалось собрано 7 тысяч 100 рублей, которые будут переданы на лечение Сергея. Возбуждено уголовное дело против вора, покушавшегося на деньги инвалида.
Юрий СОФОНОВ
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