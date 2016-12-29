Тросом по свету: трансформатор в Перми могли вывести из строя намеренно

Вечером 27 декабря жители части домов, расположенных в центре Перми, остались без света. Энергетики установили причину отключения и теперь вместе с полицией ищут злоумышленников, которым за несанкционированное присоединение к электро­сетям грозит до семи лет лишения свободы.

Отключение силового трансформатора было зафиксировано на подстанции «Егошиха». В результате инцидента без электроснабжения осталась некоторая часть жилого фонда в цент­ре краевой столицы. На место происшествия выехала оперативно-выездная бригада Пермских городских электрических сетей. Энергетики незамедлительно приступили к ликвидации последствий.

Подача электроэнергии в дома пермяков была возобновлена через 40 минут. Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили на шинах шинного моста 6 кВ трансформатора мощностью 40 МВА фрагмент автомобильного троса стояночного тормоза.

По словам стражей порядка, трос мог быть заброшен на территорию подстанции со стороны близлежащих гаражей, что и привело к короткому замыканию. В результате от действия противоаварийных защит произошло автоматическое отключение оборудования, которое и привело к прекращению подачи электроснабжения в жилые дома.

Яна ИЛЬИНА

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