Состоялось назначение главного судебного пристава Прикамья

После 11 месяцев пребывания в статусе исполняющего обязанности руководителя прикамского УФССП, главного судебного пристава Пермского края Игорь Кожевников назначен на эту должность окончательно.

Соответствующий приказ министра юстиции России Александра Коновалова датирован 26 декабря 2016 года. Напомним, Игорь Кожевников работает в системе Минюста с 1999 года, а возглавил региональное управление в качестве и.о. 18 января 2016-го.

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