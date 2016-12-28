13-летний добрянец ранен в глаз взрывом петарды

Подростки Прикамья начали получать травмы, связанные с Новым годом, уже в начале декабря.

Как рассказали «Звезде» в администрации Добрянского района, первое ЧП такого рода случилось в поселке Полазна 5 декабря. Один 13-летний подросток вставил петарду в металлическую трубку, направил импровизированное оружие на приятеля-сверстника и в экспериментальных целях подпалил.

К несчастью, друг юного испытателя не успел ни уклониться, ни закрыться от полетевших в его лицо продуктов сгорания, и часть их попала потерпевшему прямо в левый глаз. Сейчас мальчик находится на излечении.

