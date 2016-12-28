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Пермская краевая газета

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Среда 28 декабря 2016 года

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Заключенному кудымкарского СИЗО порвали селезенку

16:41  28.12.16 Их нравы

38-летний мужчина был серьезно избит в середине декабря в СИЗО-4 ГУФСИН по Пермскому краю, расположенном в столице Коми округа.

По предварительным данным, другие заключенные проучили гражданина за так называемое «крысятничество», то есть воровство у сокамерников, сообщает издание «Парма-Новости». В результате, подвергшийся экзекуции получил разрыв селезенки, и его пришлось оперировать в хирургическом отделении окружной больницы.

Впрочем, в настоящее время потерпевший уже выписан, а сотрудники МО МВД РФ «Кудымкарский» начали по поводу ЧП доследственную проверку.

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