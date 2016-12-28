Заключенному кудымкарского СИЗО порвали селезенку

38-летний мужчина был серьезно избит в середине декабря в СИЗО-4 ГУФСИН по Пермскому краю, расположенном в столице Коми округа.

По предварительным данным, другие заключенные проучили гражданина за так называемое «крысятничество», то есть воровство у сокамерников, сообщает издание «Парма-Новости». В результате, подвергшийся экзекуции получил разрыв селезенки, и его пришлось оперировать в хирургическом отделении окружной больницы.

Впрочем, в настоящее время потерпевший уже выписан, а сотрудники МО МВД РФ «Кудымкарский» начали по поводу ЧП доследственную проверку.

