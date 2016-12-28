За приписки на 500 тонн молока и мошенничество с субсидией на 438 тысяч рублей - штраф ₽300.000

Целая организованная преступная группа орудовала с ноября 2011 года по октябрь 2012-го в одном из агрохолдингов Пермского края.

Согласно материалам дела, в указанный период несколько человек во главе с генеральным директором предприятия занимались приписками по надоям молока - и все ради получения госсубсидии на возмещение части затрат на производство.

Как насчитали в ходе расследования дела эксперты, разница между фактическим объемом произведенной продукции и цифрами отчетов составила за два года 481,3 тонны - в большую сторону. В результате, из 11 млн рублей субсидий 444 тысячи 837 рублей было получено незаконно.

Впрочем, приговорами, вынесенными только в этом году, мошенники наказаны лишь штрафами. Самым крупным - глава агрохолдинга: 300 тысяч. Суммы взысканий с подельников-подчиненных - на порядок меньше, но и их осужденные пытались обжаловать, подавая апелляции.

Последнюю краевой суд рассматривал 8 ноября и в удовлетворении отказал. Между тем, генеральный директор предприятия платить уголовный штраф не торопился, пока приставы не предупредили, что готовы начать дело о замене финансовой санкции на реальный срок.

После этого, как рассказали «Звезде» в пресс-службе УФССП по Пермскому краю, сельхозруководитель осознал и расчитался: на данный момент задолженность целиком погашена, а исполнительное производство отделом по Карагайскому и Сивинскому районам закрыто.

Фото Елена Садовская, wildlife.by