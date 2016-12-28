Миллион взыскивали владельцы КамАЗа с шофера за ДТП - не вышло

Гифка по случаю...
Фото 1 / 1
Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»
Среда 28 декабря 2016 года
Не выгорела у Осинского УТТ попытка взыскать 1,1 млн рублей с шофера принадлежащего предприятию КамАЗа-6522, поврежденного в массовом ДТП в Пермском крае год назад - в декабре 2015-го.
Авария произошла по вине водителя, пошедшего на обгон и допустившего столкновение сразу с несколькими автомобилями. Причем при устройстве на работу он подписал соглашение о полной материальной ответственности. А стоимость восстановления тяжелой машины как раз и составила 1 млн 107 тысяч рублей 50 копеек.
И все же суд счел несправедливым взыскивать с ответчика столь значительную сумму. Поэтому размер наказания был определен в пределах среднемесячного заработка - не более.
Фото 1 / 1
за неделю за месяц