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Пермская краевая газета

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Миллион взыскивали владельцы КамАЗа с шофера за ДТП - не вышло

09:09  28.12.16 Общество

Не выгорела у Осинского УТТ попытка взыскать 1,1 млн рублей с шофера принадлежащего предприятию КамАЗа-6522, поврежденного в массовом ДТП в Пермском крае год назад - в декабре 2015-го.

Авария произошла по вине водителя, пошедшего на обгон и допустившего столкновение сразу с несколькими автомобилями. Причем при устройстве на работу он подписал соглашение о полной материальной ответственности. А стоимость восстановления тяжелой машины как раз и составила 1 млн 107 тысяч рублей 50 копеек.

И все же суд счел несправедливым взыскивать с ответчика столь значительную сумму. Поэтому размер наказания был определен в пределах среднемесячного заработка - не более.

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