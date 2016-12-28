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Пермская краевая газета

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За удар лопатой отец проткнул ногу дочери вилами

20:16  27.12.16 Ну и ну!

Дикая история с кровопролитием случилась в древнем городе Кунгур Пермского края нынче летом.

В частном секторе часто выпивающий папаша, проживающий там со своей матерью и родной дочкой, работающей на одной из окрестных ферм, окучивал картошку в огороде. А дочь в это время отдыхала, намаявшись с коровами.

Только отцу это не понравилось, и он начал качать права, мол, если живешь под моей крышей, так и на грядках вкалывай. Но при этом мужчина как-то недобро поглядел на вилы, после чего еще и взял их в руки. Зря.

Поскольку молодая женщина, помня, как отец уже гонялся за ней с топором, тоже вооружилась садовым инструментом - лопатой. Причем, как гражданин рассказывал позже уже на суде, начала ею помахивать.

И даже пару раз хлопнула его штыком по руке. В общем, здесь у родственников началось форменное фехтование, а наблюдавшая за дуэлью близких бабка только охала. И тут мужик взял да и воткнул вилы в дочь.

Точнее, в ее левую голень. Не особо и ранил, поскольку к врачу кунгурячка не пошла, но болезненно. Вскрылось все, когда с фермы позвонила доярка и напомнила, что они собирались привезти отходы на корм.

- Не могу, - ответила потерпевшая, ну, и слово за слово - всё выложила. Вскоре о семейном вооруженном конфликте узнали и в полиции, возбудили дело, но сильно не наказали: год и 2 месяца ограничения свободы.

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