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Пермская краевая газета

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Вторник 27 декабря 2016 года

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Экс-милиционер, сменивший/ая пол, намерена баллотироваться в президенты РФ

17:54  27.12.16 Ну и ну!

Как сообщила корреспонденту «Звезды» уроженка Березников Александра Селянинова, она намерена выставить свою кандидатуру на предстоящих выборах президента России.

В качестве серьёзности своих намерений женщина представила тезисы своей кандидатской программы. Среди её положений: ревизия приватизации крупной государственной собственности, национализация крупной собственности, аннулирование приобретения крупных участков земли, передача земли в безвозмездное и бессрочное пользование гражданам России, установление реального равенства всех форм собственности, направление средств в реальную экономику, а также создание институтов народного контроля за деятельностью всех ветвей власти.

Некий популистский характер этих положений объясняется и политическими взглядами Селяниновой (она входила в ЛДПР и КПРФ). Самую же большую известность этому будущему кандидату в президенты РФ принесла операция по смене пола, которую она провела в начале 90-х годов. Тогда бывший милиционер Александр Селянинов стал Александрой Селяниновой, вызвав этим шок не только у бывших коллег и знакомых, но и у родных.

Но если этот интерес больше для досужего обывателя, то общественная деятельность Александры Селяниновой в борьбе за социальную справедливость в родных Березниках имела немалую поддержку. Так, она создала общественную организацию «Народная защита», куда вошли обманутые высшим менеджментом АО «Сода» ветераны этого старейшего березниковского предприятия.

Позже она первой – ещё до Игоря Сечина – предъявила требования к собственнику «Уралкалия» Дмитрию Рыболовлеву, дабы он возместил горожанам убытки от негативных последствий после аварии на БКПРУ-1 «Уралкалия» в октябре 2006 года. Правда, добиться положительного решения в судах активистке так и не удалось.

Сегодня Александра Селянинова – жительница северного посёлка Рябинино в Чердынском районе. Переехала сюда, отойдя от дел. Понимая, что шансы занять кресло президента у неё невелики, Александра Ивановна не собирается опускать руки: «Не получится здесь – буду искать правду и защиту уже в Европейском суде!»

Ринат АЛИЕВ

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