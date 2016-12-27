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Пермская краевая газета

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Ректор ПГНИУ Игорь Макарихин: «...о Пермском университете при геологическом факультете»

17:41  27.12.16 Прямая речь

Все ближе Новый год – уже 2017-й. Традиционно хочется верить, что всё в нем будет иначе, чем в прежнем. Лучше, красивее, надежнее, счастливее.

А вдруг еще и сбудется прогноз, сделанный ректором Пермского государственного национального исследовательского университета Игорем Макарихиным на торжествах в связи с 85-летием геологического факультета ПГНИУ. Пророчество главы 100-летнего вуза, старейшего на Урале, прозвучало 20 октября 2016 года.

«Напомню, – сказал тогда Игорь Макарихин, – что всего лишь один профессор геологического факультета – это профессор Преображенский – обеспечил половину регионального валового продукта Пермского края в современное время. Потому что именно он открыл и нефтяные месторождения, и месторождение калийных солей. По этой причине руководство университета, конечно, ждет, что и современные профессора геологического факультета также внесут свой вклад, и каждый обеспечит еще по половинке валового регионального продукта Пермского края. И в этом случае факультет, безусловно, станет лидером среди университетских факультетов. Я даже думаю, что можно будет говорить о Пермском университете при геологическом факультете».

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