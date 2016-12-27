Ректор ПГНИУ Игорь Макарихин: «...о Пермском университете при геологическом факультете»

Все ближе Новый год – уже 2017-й. Традиционно хочется верить, что всё в нем будет иначе, чем в прежнем. Лучше, красивее, надежнее, счастливее.

А вдруг еще и сбудется прогноз, сделанный ректором Пермского государственного национального исследовательского университета Игорем Макарихиным на торжествах в связи с 85-летием геологического факультета ПГНИУ. Пророчество главы 100-летнего вуза, старейшего на Урале, прозвучало 20 октября 2016 года.