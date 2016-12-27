Банкирша, укравшая свыше 200 тысяч рублей, получила 1,5 года ограничения свободы

Оригинальную схему хищения денег применила кредитный эксперт Лысьвенского филиала одного из коммерческих банков, незамужняя, ранее не судимая.

Суть мошеннического ноу-хау состояла в том, что людям, просившим кредит на шестизначную цифру, банк соглашался дать лишь сумму на порядок меньшую. Например, желающим получить 100 тысяч рублей предлагали 11 тысяч. Естественно, клиенты финансовой организации от такого мизера отказывались, махнув рукой. Но об этом знала только эксперт-аферист, которая кредит все-таки оформляла - на отказников, получала для них кредитную карту, а затем ее присваивала.

В случае же, когда клиент все же соглашался взять предложенный кредит, она говорила, что кредитная карта придет вскоре по почте, но позже также забирала ее себе и тратила чужие средства по своему усмотрению. В общем итоге, женщина украла у банка более 220 тысяч рублей, записанных при этом на ничего не подозревавших граждан. Когда всё вскрылось, правоохранителям удалось выявить шестерых потерпевших, и судили мошеницу за совершение шести преступлений.

За каждое такое деяние мировой судья в Лысьве назначил наказание в виде десяти месяцев ограничения свободы. Но в результате приговорил банковскую служащую не к 60 месяцам (а это - 5 лет), но всего лишь к полутора годам. Учел, так сказать, частичное возмещение ущерба, полное признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном.