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Пермская краевая газета

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Пермские стритрейсеры разбились не из-за падения в котлован, а из-за нарушения правил

16:07  27.12.16 ДТП

30-летнему водителю иномарки Ford Focus, рано утром 8 апреля 2016 года на огромной скорости улетевшей в котлован на обочине пермской улицы Макаренко у дома №30 не удалось обжаловать приговор Мотовилихинского районного суда.

В первой инстанции дело слушалось 28 сентября, и молодой человек С., по счастью выживший в том страшном ДТП, был наказан тремя годами колонии-поселения и лишением права управления транспортными средствами на тот же срок. Напомним, рухнув в огромную яму, вырытую коммунальщиками, автомобиль ударился там о бетонную конструкцию, при этом тяжелые травмы получили сам парень, бывший за рулем, и два его пассажира 28 и 29 лет. Всех троих врачи госпитализировали в реанимацию, но через четыре часа один человек, Ш., скончался.

В установленные сроки осужденный подал на мотовилихинский вердикт апелляционную жалобу, и она рассматривалась в Пермском краевом суде. Гражданин и его защитник считали, что приговор слишком суров, и не приняты во внимание некоторые обстоятельства. В частности, то, что выкопавшие котлован работники не огородили его и не обозначили знаками, а смерть одного из пассажиров наступила не по вине водителя, но от удара о трубы и бетонное сооружение в яме. Кроме того, мать погибшего Ш. просила перед приговором не наказывать С. строго, поскольку он болен.

Внимательно изучив все доводы, судья Светлана Паршакова приняла решение в удовлетворении жалобы отказать. Поскольку первопричиной трагедии явилось сразу несколько нарушений правил. Во-первых, в крови молодого человека, управлявшего «Фордом», и остальных медики обнаружили алкоголь. Во-вторых, люди в автомобиле ехали, не пристегнувшись ремнями безопасности. Единственное изменение, которое было внесено в приговор Мотовилинского суда, касалось оценки серьезности преступления: не тяжкое, а средней тяжести.

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