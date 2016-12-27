Коррупционер из Пермского района сядет на 8,5 года

Дмитрий М., бывший глава управления капитального строительства Пермского района, приговорен Индустриальным судом Перми к 8 с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, после освобождения его ждет трехлетнее лишение права занимать должности в органах местного самоуправления.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе регионального СУ СКР, экс-директор УКС наказан за взяточничество в крупном и особо крупном размерах. Денежные подношения он получал в 2010, 2011 и 2012 годах: дважды по 800 тысяч и один раз свыше 1.4 млн рублей. Сдали мздоимца сами взяткодатели, за это освобожденные от уголовной ответственности.

Между тем, изначально он обвинялся еще в превышении должностных полномочий, а после переквалификации в халатности при контроле за реконструкцией детского сада в селе Горшки. Во время этих работ Дмитрий М. якобы дал подрядчикам устное распоряжение применять не предусмотренные проектом стройматериалы.