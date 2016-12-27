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Пермская краевая газета

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График работы медучреждений Прикамья в период Новогодних праздников

13:21  27.12.16 Здоровье

Министерство здравоохранения Пермского края утвердило график работы амбулаторно-поликлинических учреждений на период предстоящих новогодних праздников.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе минздрава, согласно приказа, 31 декабря 2016 года, а также 3 и 6 января 2017-го поликлиники откроются в режиме субботы - принимать будут дежурные врачи. А вот 1, 2, 4, 5, 7 и 8 января 2017 года в поликлиниках выходные.

Впрочем, не везде: в ряде учреждений главные врачи организуют дежурный прием 2, 3, 4, 5 и 6 января. Уточнить это можно по телефону или на информационных стендах.

Но для неотложной помощи праздников нет вообще: вызовы будут приниматься ежедневно с 8.00 до 23.00, а их обслуживание – с 9.00 до полуночи.

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