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Пермская краевая газета

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Вторник 27 декабря 2016 года

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Дама заплатила за магнитик от родни 160 тысяч рублей

12:33  27.12.16 Ну и ну!

159 тысяч 10 рублей - именно в такую сумму встал жительнице столицы Коми округа Пермского края маленький магнитик, оставленный ей родственниками, пишет издание «Парма-Новости».

В свое время дама пустила их к себе жить - в квартиру на улице имени разведчика Николая Кузнецова. И видимо проникнувшись шпионским духом, безответственные гости повесили магнит на счетчик холодного водоснабжения, чтобы накручивал меньше. А хозяйке даже не удосужились об этом сообщить.

В итоге, когда сотрудники местного водоканала пришли к собственнице жилья с плановой проверкой, то обнаружили, что прибор - с сюрпризом. Естественно, коммунальное предприятие обратилось с иском в суд, оценив свой ущерб в шестизначную сумму. И там эти требования были поддержаны.

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