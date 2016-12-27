Дама заплатила за магнитик от родни 160 тысяч рублей

159 тысяч 10 рублей - именно в такую сумму встал жительнице столицы Коми округа Пермского края маленький магнитик, оставленный ей родственниками, пишет издание «Парма-Новости».

В свое время дама пустила их к себе жить - в квартиру на улице имени разведчика Николая Кузнецова. И видимо проникнувшись шпионским духом, безответственные гости повесили магнит на счетчик холодного водоснабжения, чтобы накручивал меньше. А хозяйке даже не удосужились об этом сообщить.

В итоге, когда сотрудники местного водоканала пришли к собственнице жилья с плановой проверкой, то обнаружили, что прибор - с сюрпризом. Естественно, коммунальное предприятие обратилось с иском в суд, оценив свой ущерб в шестизначную сумму. И там эти требования были поддержаны.