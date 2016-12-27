В трех районах Прикамья депутаты лишились мандатов

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Вторник 27 декабря 2016 года
Депутатский корпус Прикамья понес потери сразу в трех территориях Пермского края. Полномочия нескольких народных избранников прекращены через суд в результате вмешательства прокуратуры.
В частности, как установили проверки, земец Ильинского района забыл указать в декларации о доходах, что является учредителем и единственным владельцем полного пакета акций ООО «УралДорРемСтрой», краснокамский думец неверно отчитался об объектах недвижимости супруги, а депутат гордумы Красновишерска просто вообще не предоставила положенных сведений.
Тем самым все трое нарушили антикоррупционное законодательство, и в местные органы представительной власти прокуратура направила соответствующие акты реагирования о лишении их мандатов. Причем городская Дума Краснокамска поступившее требование удовлетворила, но ильинские и красновишерские депутаты сдавать своих не захотели, и вопрос решался через суд.Читайте также >>>
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