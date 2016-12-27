Письмо в редакцию Подписка на новости
Ок
Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Вторник 27 декабря 2016 года

встречай юбилей +100

Кунгуряк ограбил «Мегафон» на миллион

09:06  27.12.16 Криминал

За хищение у Уральского филиала ПАО «Мегафон» имущества стоимостью более миллиона рублей бывший инженер по эксплуатации сети этого подразделения мобильного оператора приговорен к трем годам лишения свободы условно и обязан выплатить потерпевшей стороне почти 1 млн 46 тысяч.

Как рассказали «Звезде» в прокуратуре города Кунгур Пермского края, в обязанности ныне осужденного гражданина входило ремонтное и профилактическое обслуживание базовых станций, с которых он с января по 24 мая 2016 года и крал источники резервного питания - аккумуляторные батареи.

Всего за указанный период мужчине удалось вынести 176 аккумуляторов с 25 базовых станций, расположенных в том числе в Кунгуре и Кунгурском районе. Похищенное он сбывал скупщику в Перми и как раз 24 мая был задержан оперативниками регионального ГУ МВД при реализации очередной партии.

Фото журнала «Авиация и спорт»

Читайте также >>>

К списку новостей

Фоторепортаж

Гифка по случаю...

<>

Фото 1 / 1

Календарь
Рубрики
Бизнес В мире Госзакупки ДТП Здоровье Их нравы К юбилею «Звезды» Калейдоскоп Конкурс Коррупция Криминал Культура На выезде Наука Прикамья Не стало Ну и ну! Общество Ответ газете Подвиг Политика Правопорядок Придумают же! Прогнозы Происшествия Прямая речь Скандалы События Спорт Тенденция Фотофакт Экология Юбилей
Самые комментируемые

за неделю за месяц

Акции
Архив газеты

Архив газетыОктябрь 1998 — январь 2010

© АО «Газета «Звезда»

614990, г. Пермь, ГСП №131, ул. Дружбы, 34
Телефон для справок: (342) 214-02-99

Письмо в редакциюРассылкаRSS

Разработка сайта Реактив

Редакторат

gazeta@zwezda.perm.ru

Служба новостей

gazeta@zwezda.perm.ru

Главный редактор Наталья КОПЫЛОВА

Газета выходит во вторник, среду («Капитал-weekly»),
четверг, пятницу, субботу (газета «С»)

Рекламная служба

reklama@zwezda.perm.ru

Информация