Кунгуряк ограбил «Мегафон» на миллион

За хищение у Уральского филиала ПАО «Мегафон» имущества стоимостью более миллиона рублей бывший инженер по эксплуатации сети этого подразделения мобильного оператора приговорен к трем годам лишения свободы условно и обязан выплатить потерпевшей стороне почти 1 млн 46 тысяч.

Как рассказали «Звезде» в прокуратуре города Кунгур Пермского края, в обязанности ныне осужденного гражданина входило ремонтное и профилактическое обслуживание базовых станций, с которых он с января по 24 мая 2016 года и крал источники резервного питания - аккумуляторные батареи.

Всего за указанный период мужчине удалось вынести 176 аккумуляторов с 25 базовых станций, расположенных в том числе в Кунгуре и Кунгурском районе. Похищенное он сбывал скупщику в Перми и как раз 24 мая был задержан оперативниками регионального ГУ МВД при реализации очередной партии.

Фото журнала «Авиация и спорт»