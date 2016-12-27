Лысьве вручены атрибуты звания «Город трудовой доблести и славы»

Наградные детские сапожки за труд на ЛМЗ в военные годыНа прошлой неделе в Лысьве побывала делегация исполнительного комитета Межгосударственного союза городов-героев во главе с председателем генерал-майором Алексеем Ткачевым. Гости вручили почётный знак и постановление союза городов-героев о присвоении Лысьве звания «Город трудовой доблести и славы».

Лысьва пока единственный город Пермского края, удостоившийся такой высокой чести. Благодаря солдатской каске, которую в годы Великой Отечественной войны выпускали на Лысьвенском металлургическом заводе. Постановление об этом было принято ещё в ноябре.

Торжественное мероприятие с выступлениями артистов и детских творческих коллективов, на котором состоялось вручение атрибутов города трудовой доблести и славы, состоялось 22 декабря в КДЦ «Привод». Почётные знаки из рук московской делегации приняли глава города Виталий Шувалов и председатель Лысьвенской думы Виктор Комаренко.

Большое впечатление на членов исполкома произвёл рассказ о 7–8-летних детях, которые в годы войны были заняты на производстве солдатских касок. Представители союза городов-героев рассказали об издании книги «Бессмертный батальон», посвященной детям – героям войны, в которую пообещали включить материалы о трудовом подвиге детей-лысьвенцев.

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