Письмо в редакцию Подписка на новости
Ок
Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Вторник 27 декабря 2016 года

встречай юбилей +100

Лысьве вручены атрибуты звания «Город трудовой доблести и славы»

22:48  26.12.16 События

Наградные детские сапожки за труд на ЛМЗ в военные годыНаградные детские сапожки за труд на ЛМЗ в военные годыНа прошлой неделе в Лысьве побывала делегация исполнительного комитета Межгосударственного союза городов-героев во главе с председателем генерал-майором Алексеем Ткачевым. Гости вручили почётный знак и постановление союза городов-героев о присвоении Лысьве звания «Город трудовой доблести и славы».

Лысьва пока единственный город Пермского края, удостоившийся такой высокой чести. Благодаря солдатской каске, которую в годы Великой Отечественной войны выпускали на Лысьвенском металлургическом заводе. Постановление об этом было принято ещё в ноябре.

Торжественное мероприятие с выступлениями артистов и детских творческих коллективов, на котором состоялось вручение атрибутов города трудовой доблести и славы, состоялось 22 декабря в КДЦ «Привод». Почётные знаки из рук московской делегации приняли глава города Виталий Шувалов и председатель Лысьвенской думы Виктор Комаренко.

Большое впечатление на членов исполкома произвёл рассказ о 7–8-летних детях, которые в годы войны были заняты на производстве солдатских касок. Представители союза городов-героев рассказали об издании книги «Бессмертный батальон», посвященной детям – героям войны, в которую пообещали включить материалы о трудовом подвиге детей-лысьвенцев.

К списку новостей

Фоторепортаж

Гифка по случаю...

<>

Фото 1 / 1

Календарь
Рубрики
Бизнес В мире Госзакупки ДТП Здоровье Их нравы К юбилею «Звезды» Калейдоскоп Конкурс Коррупция Криминал Культура На выезде Наука Прикамья Не стало Ну и ну! Общество Ответ газете Подвиг Политика Правопорядок Придумают же! Прогнозы Происшествия Прямая речь Скандалы События Спорт Тенденция Фотофакт Экология Юбилей
Самые комментируемые

за неделю за месяц

Акции
Архив газеты

Архив газетыОктябрь 1998 — январь 2010

© АО «Газета «Звезда»

614990, г. Пермь, ГСП №131, ул. Дружбы, 34
Телефон для справок: (342) 214-02-99

Письмо в редакциюРассылкаRSS

Разработка сайта Реактив

Редакторат

gazeta@zwezda.perm.ru

Служба новостей

gazeta@zwezda.perm.ru

Главный редактор Наталья КОПЫЛОВА

Газета выходит во вторник, среду («Капитал-weekly»),
четверг, пятницу, субботу (газета «С»)

Рекламная служба

reklama@zwezda.perm.ru

Информация