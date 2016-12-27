Письмо в редакцию Подписка на новости
Ок
Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Вторник 27 декабря 2016 года

встречай юбилей +100

Возле Перми рухнула кровля сданного к выборам детского спорткомплекса

21:26  26.12.16 Происшествия

В поселке Ферма Двуреченского сельского поселения Пермского района утром рухнула, провалившись внутрь, кровля новенького спортивного комплекса, носящего название «КИПР».

Как сообщил телеканал «Урал-Информ ТВ» в своей программе «Час ПИК», по счастливому стечению обстоятельств катастрофа случилась тогда, когда в здании не было тех, для кого оно построено, - несовершеннолетних. Произойди это на несколько часов позже или в будний день, масштабы трагедии было бы трудно себе представить.

Торжественное открытие спорткомплекса, построенного как быстровозводимый объект с применением сборных металлоконструкцией и сэндвич-панелей, состоялось 6 сентября 2016 года. Понятное дело, торопились успеть до выборов. Совсем недавно, «Звезда» писала о таком же предвыборном ФОКе в Кочево Коми округа.

Но там спорткомплекс за 27 млн рублей хоть плесневеет, но, по крайней мере, стоит. А вот его более близкий к Перми собрат нуждается теперь в восстановлении, которое невозможно без полноценнной экспертизы. Между тем, администрация Двуреченского сельского поселения уже озвучила публично причину обрушения кровли.

Оказывается, она не выдержала, потому что до этого прошел сильный снегопад. В прокуратуре, вероятно, и не знают еще, как к такой версии отнестись. Может, как к явке с повинной?

Официально:

«ВНИМАНИЕ! Отменены занятия всех спортивных секций в спорткомплексе (Ферма, Трубная, 1А), в связи с ремонтными работами. Вследствие обильных снегопадов, повреждена кровля спорткомплекса. По факту проишествия проводится проверка, создана комиссия, в состав которой вошли представители администрации Пермского района, проектировщика и застройщика спортивного объекта, глава и специалисты администрации Двуреченского сельского поселения. Спорткомплекс полностью закрыт для посещений до выяснения причин и окончания восстановительных работ. Администрация Двуреченского сельского поселения».

Читайте также >>>

К списку новостей

Фоторепортаж

Гифка по случаю...

<>

Фото 1 / 1

Календарь
Рубрики
Бизнес В мире Госзакупки ДТП Здоровье Их нравы К юбилею «Звезды» Калейдоскоп Конкурс Коррупция Криминал Культура На выезде Наука Прикамья Не стало Ну и ну! Общество Ответ газете Подвиг Политика Правопорядок Придумают же! Прогнозы Происшествия Прямая речь Скандалы События Спорт Тенденция Фотофакт Экология Юбилей
Самые комментируемые

за неделю за месяц

Акции
Архив газеты

Архив газетыОктябрь 1998 — январь 2010

© АО «Газета «Звезда»

614990, г. Пермь, ГСП №131, ул. Дружбы, 34
Телефон для справок: (342) 214-02-99

Письмо в редакциюРассылкаRSS

Разработка сайта Реактив

Редакторат

gazeta@zwezda.perm.ru

Служба новостей

gazeta@zwezda.perm.ru

Главный редактор Наталья КОПЫЛОВА

Газета выходит во вторник, среду («Капитал-weekly»),
четверг, пятницу, субботу (газета «С»)

Рекламная служба

reklama@zwezda.perm.ru

Информация