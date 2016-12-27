Возле Перми рухнула кровля сданного к выборам детского спорткомплекса

В поселке Ферма Двуреченского сельского поселения Пермского района утром рухнула, провалившись внутрь, кровля новенького спортивного комплекса, носящего название «КИПР».

Как сообщил телеканал «Урал-Информ ТВ» в своей программе «Час ПИК», по счастливому стечению обстоятельств катастрофа случилась тогда, когда в здании не было тех, для кого оно построено, - несовершеннолетних. Произойди это на несколько часов позже или в будний день, масштабы трагедии было бы трудно себе представить.

Торжественное открытие спорткомплекса, построенного как быстровозводимый объект с применением сборных металлоконструкцией и сэндвич-панелей, состоялось 6 сентября 2016 года. Понятное дело, торопились успеть до выборов. Совсем недавно, «Звезда» писала о таком же предвыборном ФОКе в Кочево Коми округа.

Но там спорткомплекс за 27 млн рублей хоть плесневеет, но, по крайней мере, стоит. А вот его более близкий к Перми собрат нуждается теперь в восстановлении, которое невозможно без полноценнной экспертизы. Между тем, администрация Двуреченского сельского поселения уже озвучила публично причину обрушения кровли.

Оказывается, она не выдержала, потому что до этого прошел сильный снегопад. В прокуратуре, вероятно, и не знают еще, как к такой версии отнестись. Может, как к явке с повинной?