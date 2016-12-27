Возле Перми рухнула кровля сданного к выборам детского спорткомплекса

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Вторник 27 декабря 2016 года
В поселке Ферма Двуреченского сельского поселения Пермского района утром рухнула, провалившись внутрь, кровля новенького спортивного комплекса, носящего название «КИПР».
Как сообщил телеканал «Урал-Информ ТВ» в своей программе «Час ПИК», по счастливому стечению обстоятельств катастрофа случилась тогда, когда в здании не было тех, для кого оно построено, - несовершеннолетних. Произойди это на несколько часов позже или в будний день, масштабы трагедии было бы трудно себе представить.
Торжественное открытие спорткомплекса, построенного как быстровозводимый объект с применением сборных металлоконструкцией и сэндвич-панелей, состоялось 6 сентября 2016 года. Понятное дело, торопились успеть до выборов. Совсем недавно, «Звезда» писала о таком же предвыборном ФОКе в Кочево Коми округа.
Но там спорткомплекс за 27 млн рублей хоть плесневеет, но, по крайней мере, стоит. А вот его более близкий к Перми собрат нуждается теперь в восстановлении, которое невозможно без полноценнной экспертизы. Между тем, администрация Двуреченского сельского поселения уже озвучила публично причину обрушения кровли.
Оказывается, она не выдержала, потому что до этого прошел сильный снегопад. В прокуратуре, вероятно, и не знают еще, как к такой версии отнестись. Может, как к явке с повинной?
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Официально:
«ВНИМАНИЕ! Отменены занятия всех спортивных секций в спорткомплексе (Ферма, Трубная, 1А), в связи с ремонтными работами. Вследствие обильных снегопадов, повреждена кровля спорткомплекса. По факту проишествия проводится проверка, создана комиссия, в состав которой вошли представители администрации Пермского района, проектировщика и застройщика спортивного объекта, глава и специалисты администрации Двуреченского сельского поселения. Спорткомплекс полностью закрыт для посещений до выяснения причин и окончания восстановительных работ. Администрация Двуреченского сельского поселения».
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