На 700 тысяч оштрафованы устроители парашютных прыжков со сломанного самолета под Пермью

Пермский районный суд вынес приговор двум жителям окрестностей столицы Прикамья, в июне 2015 года организовавшим для желающих прыжки с парашюта из Ан-28 на аэродроме ДОСААФ «Фролово».

Как рассказали «Звезде» в Пермской транспортной прокуратуре, оказывавшиеся гражданам услуги не отвечали требованиям безопасности, поскольку производилось это без разрешительных документов, и вдобавок выброска парашютистов осуществлялась с технически неисправного самолета.

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Вынося вердикт, суд учел мнение прокуратуры, что обвиняемые совершили свое деяние в составе группы и по предварительному сговору. Но наказание им было назначено исключительно финансового порядка: один оштрафован на 450 тысяч рублей, второй - на 150 тысяч.



