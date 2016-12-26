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Пермская краевая газета

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В Перми будут судить сексуального маньяка

15:46  26.12.16 Криминал

42-летнего ранее неоднократно сидевшего мужчину будут судить в Перми за летнюю серию сексуальных нападений и грабежей в столице Прикамья.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю, первое деяние рецидивист совершил еще утром 1 июля 2016 года. Возле остановки общественного транспорта он напал на женщину, избил ее, затащил в лесочек, угрожая смертью, изнасиловал и отобрал имущество стомостью свыше 30 тысяч рублей.

Все остальные эпизоды дела произошли в августе - и также рядом с остановками у городских лесов. 11-го числа жертвой стала пермячка, у которой маньяк отнял телефон и сумочку с документами, которую потом сжег. А на следующий день он пытался изнасиловать в Черняевском лесу третью потерпевшую, но помешала вдруг ее знакомая.

28 августа все в том же лесном массиве злодею подвернулась гулявшая с грудным ребенком молодая мама, у которой оказалась из ценного лишь личная вещь за 5 тысяч рублей - он и ее отнял. Наконец 29-го числа  сексуальный агрессор подстерег у остановки 17-летнюю девушку и, утащив в сосновый бор, изнасиловал и отобрал 500 рублей.

Позже маньяк был вычислен правоохранителями и задержан, сейчас следствие закончено, уголовное дело передано в суд - вместе с утвержденным обвинительным заключением.

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