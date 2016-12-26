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Пермская краевая газета

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Опасные дома за 11 млн купил для сирот пермский минстрой

14:14  26.12.16 Госзакупки

Октябрьский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пермскому краю занялся сделкой между региональным министерством строительства и ЖКХ и ООО «Партнер», возводившем в Уинском шесть многоквартирных домов под жилье для сирот и детей без попечения родителей.

Здания строились в 2013-14 годах, затем были введены в эксплутацию, краевой минстрой купил в них квартиры на общую сумму в 11,3 млн рублей, а затем предоставил их представителям целевого контингента. После же заселения в феврале 2015-го инспекция госжилнадзора выявила в домах нарушения.

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Как рассказали «Звезде» в пресс-службе регионального СУ СКР, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Скриншот сюжета «Вести-Пермь»

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