Шлепнул повариху по тазу - получи два года условно

Гифка по случаю...
Фото 1 / 1
Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»
Понедельник 26 декабря 2016 года
К двум годам лишения свободы условно приговорен речник, который 17 августа, находясь на своем судне, совершил в отношении другого члена экипажа деяние, квалифицированное позже как иные действия сексуального характера с применением насилия.
Что фактически произошло в пермской акватории между достаточно знакомыми мужчиной и женщиной, шлепнул ли он повариху по интимной части тела или ухватил за выдающиеся его особенности, - об этом в Уральском следственном управлении на транспорте СКР умалчивают.
Новый музейный комплекс ПГНИУ открыл миру настоящие сокровища - посмотрите на эти фото
Но отмечают, что допрашивались свидетели, применялся детектор лжи, производились очная ставка и судебно-медицинская экспертиза потерпевшей. Теперь, во всяком случае в ближайшую пару лет, парень в черной тельняшке не будет распускать руки.
Кадр из телефильма «Берегите женщин»Читайте также >>>
Фото 1 / 1
за неделю за месяц