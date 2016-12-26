Шлепнул повариху по тазу - получи два года условно

К двум годам лишения свободы условно приговорен речник, который 17 августа, находясь на своем судне, совершил в отношении другого члена экипажа деяние, квалифицированное позже как иные действия сексуального характера с применением насилия.

Что фактически произошло в пермской акватории между достаточно знакомыми мужчиной и женщиной, шлепнул ли он повариху по интимной части тела или ухватил за выдающиеся его особенности, - об этом в Уральском следственном управлении на транспорте СКР умалчивают.

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Но отмечают, что допрашивались свидетели, применялся детектор лжи, производились очная ставка и судебно-медицинская экспертиза потерпевшей. Теперь, во всяком случае в ближайшую пару лет, парень в черной тельняшке не будет распускать руки.