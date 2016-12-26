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Пермская краевая газета

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105 млн рублей потратят на ремонт 8 км сельской дороги под Чернушкой

12:54  26.12.16 Ну и ну!

Электронный аукцион на подряд по ремонту двух участков сельской трассы Чернушка-Ермия объявлен на днях в Пермском крае. На восьми с небольшим километрах региональное управление автодорог и транспорта предполагает освоить 104 млн 912 тысяч 840 рублей, если никто не даст меньшую цену.

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Торги должны пройти 23 января 2017 года, срок выполнения работ - до 31 октября, вести их нужно на промежутках от 1,87 до 6,56 км и от 8,83 до 11,166 км. Кроме прочего, отремонтировать предстоит также автобусные остановки. Их количество не указано, но расстояние между Чернушкой и Ермией - 22 км.

Проживает в этом селе Ананьинского сельского поселения - около 400 человек, по данным переписи 2010 года было 393. Известна Ермия тем, что здесь ежегодно проходит одноименное ралли для внедорожников - межрегионального масштаба. 

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