Письмо в редакцию Подписка на новости
Ок
Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Понедельник 26 декабря 2016 года

встречай юбилей +100

Два серьезных ДТП случились в Прикамье с «Рено»

11:13  26.12.16 ДТП

За воскресенье, 25 декабря 2016 года, автомобили Renault дважды попадали в Прикамье в серьезные ДТП.

Первое случилось в Перми в 14:50 на улице Лядовская - напротив дома 108. Как рассказали «Звезде» в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, «Рено Дастер» под управлением подвыпившей дамы 1973 года рождения мчал в сторону улицы Колыбалова и сбил пенсионера, переходившего проезжую часть в неположенном месте. 79-летний раненый госпитализирован с трамвами различной степени тяжести.

Виновница с места наезда скрылась, но позже была задержана правоохранителями.

Новый музейный комплекс ПГНИУ открыл миру настоящие сокровища - посмотрите на эти фото

А за полчаса до полуночи жертвой аварии стал водитель «Рено Логан». На 117 км трассы Нытва-Кудымкар на полосу Renault выскочила встречная Audi Q7, катившая из Карагая, и произошло лобовое столкновение. Мужчина 36 лет, находивший за рулем «Логана» скончался на месте. Подробности данной трагедии устанавливают сотрудники госавтоинспекции.

Читайте также >>>

К списку новостей

Фоторепортаж

Гифка по случаю...

<>

Фото 1 / 1

Календарь
Рубрики
Бизнес В мире Госзакупки ДТП Здоровье Их нравы К юбилею «Звезды» Калейдоскоп Конкурс Коррупция Криминал Культура На выезде Наука Прикамья Не стало Ну и ну! Общество Ответ газете Подвиг Политика Правопорядок Придумают же! Прогнозы Происшествия Прямая речь Скандалы События Спорт Тенденция Фотофакт Экология Юбилей
Самые комментируемые

за неделю за месяц

Акции
Архив газеты

Архив газетыОктябрь 1998 — январь 2010

© АО «Газета «Звезда»

614990, г. Пермь, ГСП №131, ул. Дружбы, 34
Телефон для справок: (342) 214-02-99

Письмо в редакциюРассылкаRSS

Разработка сайта Реактив

Редакторат

gazeta@zwezda.perm.ru

Служба новостей

gazeta@zwezda.perm.ru

Главный редактор Наталья КОПЫЛОВА

Газета выходит во вторник, среду («Капитал-weekly»),
четверг, пятницу, субботу (газета «С»)

Рекламная служба

reklama@zwezda.perm.ru

Информация