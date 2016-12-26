Два серьезных ДТП случились в Прикамье с «Рено»

За воскресенье, 25 декабря 2016 года, автомобили Renault дважды попадали в Прикамье в серьезные ДТП.

Первое случилось в Перми в 14:50 на улице Лядовская - напротив дома 108. Как рассказали «Звезде» в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, «Рено Дастер» под управлением подвыпившей дамы 1973 года рождения мчал в сторону улицы Колыбалова и сбил пенсионера, переходившего проезжую часть в неположенном месте. 79-летний раненый госпитализирован с трамвами различной степени тяжести.

Виновница с места наезда скрылась, но позже была задержана правоохранителями.

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А за полчаса до полуночи жертвой аварии стал водитель «Рено Логан». На 117 км трассы Нытва-Кудымкар на полосу Renault выскочила встречная Audi Q7, катившая из Карагая, и произошло лобовое столкновение. Мужчина 36 лет, находивший за рулем «Логана» скончался на месте. Подробности данной трагедии устанавливают сотрудники госавтоинспекции.