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Пермская краевая газета

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Содержание трассы Пермь-Екатеринбург обойдется в 200 млн рублей

09:47  26.12.16 Госзакупки

Электронный аукцион по содержанию трассы Р242 Пермь-Екатеринбург на прикамском участке с 8,55 до 160,046 км объявлен федеральным управлением автомобильных дорог «Урал» в минувшую субботу, 24 декабря 2016 года.

Стартовая максимальная стоимость подряда, выполнять который потенциальному исполнителю придется с 23 января по 31 декабря 2017-го, составляет 199 млн 491 тысяч 629 рублей. Из них 7 млн 542 тысячи 357 рублей - цена обслуживания искусственных сооружений.

Средства выделяет Росавтодор. Торги назначены на 16 января. При этом пока главное управление МЧС по Пермскому краю призывает автомобилистов по возможности не соваться на федеральную автомагистраль в связи с вероятными проблемами из-за ее состояния.

Дополнительный тендер на содержание пермского участка трассы стоимостью 2 млн 676 тысяч 666 рублей должен пройти лишь во вторник, 27 декабря, - заказчик «Уралавтодор».

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Между тем, анонсированное ранее краевым правительством федеральное управление автомобильных дорог «Прикамье» создано на базе бывшего ФКУ Упрдор «Волга» по юридическому и фактическому адресу: Чувашия, Чебоксары, ул. Ярославская, 32.

Подальше от пермских чиновников?

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