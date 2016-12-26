За коммерческий подкуп осудили студента из группы, обманутой доцентом-мошенником

К штрафу в 105 тысяч рублей приговорен Индустриальным райсудом студент-юрист Пермского филиала Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права.

Молодой человек, обучавшийся на 6 курсе заочного отделения, был признан виновным в «покушении на дачу коммерческого подкупа за совершение заведомо незаконных действий и незаконного бездействия». Это дело - отголосок истории о мошенничестве доцента данного вуза, предложившего группе из 20 человек собрать плату за благополучную сдачу экзаменов, получившего деньги и всех обманувшего.

Посредником в этой серии преступлений выступала староста группы, но данных о привлечении к уголовной ответственности и ее пока нет. Между тем, именно этой особе юрист-аферист поручил передать группе, что каждому надо скинуться по 15 тысяч рублей, и тогда государственные испытания пройдут успешно. В свою очередь, деньги для доцента студенты вручали также своей старосте.

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Но, как выяснилось позже, никакой возможности повлиять на членов экзаменационной комиссии ученый-коррупционер не имел. Более того, будучи сам в ее составе, он проверял знания студентов должным образом, без скидок и поблажек, соблюдая ведомственные инструкции. Собственно, очевидно поэтому обманутые юристы-шестикурсники и решили наказать обидчика и написали на него заявление.

Их готовность пойти на коммерческий подкуп ради хорошей отметки в зачетке также не осталась без внимания правоохранительных органов. В частности, студент М., в числе других сдававший по 15 тысяч рублей, наказан штрафом в семикратном размере от суммы мзды. Приговор мог бы быть более строгим, но обвиняемый попросил рассматривать его дело в особом порядке, и суд пошел навстречу.