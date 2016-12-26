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Пермская краевая газета

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Понедельник 26 декабря 2016 года

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Три года условно получил начальник колонии, топтавшийся по лицу осужденного

16:58  25.12.16 Скандалы

К трем годам лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком приговорил Чердынский районный суд Пермского края бывшего врио начальника объединения исправительных колоний №19 ГУФСИН РФ по Пермскому краю.

Кроме того, рассказали «Звезде» в пресс-службе краевой прокуратуры, после отбытия срока офицер еще 24 месяца не сможет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и властных функций.

Так же экс-хозяин ОИК-19 обязан выплатить мужчине, проходившему по делу потерпевшим, 20 тысяч рублей в счет морального вреда. Именно так, по мнению чердынской Фемиды, оценивается стояние начальника на лице зека.

Напомним, как сообщала в марте 2016 года пресс-служба регионального следственного управления СКР, инцидент произошел 27 января в поселке Кушмангорт, когда в бытовке штрафного изолятора пенитенциарного учреждения был обыск.

Во время этого мероприятия облеченный властными полномочиями офицер ГУФСИН очевидно их превысил, сбил осужденного на пол ударом ноги в спину, а затем встал поверженному мужчине на голову. Мог, кстати, сесть на 10 лет.

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На снимках - Кушмангорт 8 лет назад. Фото Сергея Болашенко из раздела «Пильвенская узкоколейная железная дорога» ресурса «Сайт о железной дороге»

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