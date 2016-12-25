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Пермская краевая газета

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Пермский зоопарк лишился самочки снежного барса

02:03  25.12.16 Экология

24 декабря в нижегородский зоопарк «Лимпопо» была доставлена 8-месячная дочка снежных барсов Снежека и Весляны, родившаяся 4 мая и подраставшая в зоопарке столицы Прикамья.

Перемещение девочки ирбиса в окружной центр произошло по программе сохранения данного редчайшего вида семейства кошачьих. Снежные барсы до этого жили лишь в семи российских зоопарках, а размножаются вообще лишь в Московском и Пермском.

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Когда-то в 2014 году отец будущей нижегородской зоозвезды тоже был привезен - в Пермь из Чехии, а вот мама ее - пермячка. Как сообщает ресурс NN.ru, пока ирбисиха осваивается в закрытом помещении, а дорога и выгрузка прошли благополучно.

Фото пресс-службы зоопарка «Лимпопо»

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