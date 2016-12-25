Бросил подругу через кровать - и наказан тремя годами особого режима

Освободившись наконец в сентябре 2015 года после четвертой отсидки, один рецидивист из КУБа решил зажить спокойно, завязать и осел в гремячинском поселке Шумихинский. Да только не вышло.

Как следует из материалов уголовного процесса, вечером 26 июня 2016-го мужчина поругался с сожительницей, после чего уснул. Но ночью проснулся от ударов по лицу, в полусонном состоянии резко сел, перехватил руку нападавшего и бросил его через себя.

По словам гражданина, лишь после этого он пришел в себя и обнаружил, что за постелью корчится от боли спутница жизни, которой он серьезно повредил верхнюю конечность. Во всяком случае эксперты усмотрели в травме утрату трудоспособности на треть.

Первоначально парочка помирилась, 4 июля он даже встречал потерпевшую из больницы и вроде бы с букетом цветов, но маховик следствия уже раскрутился. Не будь за плечами у КУБинца стольких сроков и не пей он тогда, дело бы закрыли по примирению.

В результате же, подругометатель приговорен к трем годам колонии уже особого режима - за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Причем Пермский краевой суд, рассмотрев апелляцию осужденного, вердикт Губахинского суда подтвердил.