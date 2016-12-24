Оскорбившему следователя дали три года и месяц колонии строгого режима

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Суббота 24 декабря 2016 года
Несдержанность в суде обошлась пермяку-рецидивисту в дополнительный срок лишения свободы, причем в колонии строгого режима.
Как видно из материалов уголовного процесса, ранее судимый, отпущенный по УДО, но позже вновь совершивший преступление гражданин под конвоем двигался по коридору Орджоникидзевского районного суда краевого центра и был проведен мимо дамы-майора, занимавшейся его делом.
Следователь полиции находилась в форме и при исполнении, но, несмотря на это, мужчина публично «с использованием нецензурной лексики, в грубой и непристойной форме высказал... оскорбление..., содержащее лингвистические признаки оскорбительного смысла и неприличной формы...»
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Кара ждать себя не заставила: если до инцидента обвиняемому грозило три года лишения свободы, то после к ним 14 декабря сплюсовали семь месяцев исправительных работ. Которые судья для удобства пенитенциарной системы сразу и конвертировал - в добавочные 30 дней строгого режима.Читайте также >>>
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