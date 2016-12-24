Тариф подкрался незаметно: электрички подорожают - в Прикамье больше всего

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Суббота 24 декабря 2016 года
На Свердловской железной дороге с 1 января 2017 года увеличатся тарифы на перевозку пассажиров пригородных поездов.
Как сообщает пресс-служба СвЖД, органы исполнительной власти соответствующих субъектов Федерации утвердили следующие цифры:
- Ханты-Мансийский округ - +3,9% (в первой зоне на рубль - до 37 рублей);
- Свердловская область - +4% (в первой зоне на рубль - до 28 рублей);
- Тюменская область - +4,1% (с пятой зоны на два рубля - до 70 рублей);
- Пермский край - +4,7% (в первой зоне на рубль - до 27 рублей).
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Напомним, перевозки в Пермском крае осуществляет ОАО «Пермская пригородная компания», в остальных регионах СвЖД - ОАО «Свердловская пригородная компания». Вот такие шахматы.
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