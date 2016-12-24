Новый спортзал за 27 млн рублей плесневеет в Пермском крае

Здание открытого еще в сентябре спортивного зала в райцентре Кочево Коми округа Пермского края непригодно для использования - сейчас объект изучает специальная комиссия.

Как сообщили «Вести-Пермь», из-за плохой работы вентиляции на конструкциях оседает конденсат, по стенам пошли подтеки, кругом сырость, даже лужи и вонь. Между тем отвечать-то и некому. По данным телередакции, торжественное открытие спортзала проводил 14 сентября накануне выборов старый глава района Алексей Пыстогов, но официального ввода в эксплуатацию не состоялось - бумаги подписать не успели.

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А через пять дней, уже после голосования, занявший кабинет районного руководителя Александр Юркин визировать документы не стал. Кому захочется отвечать за недоделанный объект стоимостью 27 млн рублей? Кто виноват в данной ситуации - случившиеся 18 сентября выборы или лично министр спорта Павел Лях: этим вопросом, судя по всему, вскоре займутся правоохранительные органы.