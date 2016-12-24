Письмо в редакцию Подписка на новости
Ок
Пермская краевая газета

Основана в ноябре 1917 года. Учредитель
и издатель — АО «Газета «Звезда»

Суббота 24 декабря 2016 года

встречай юбилей +100

Новый спортзал за 27 млн рублей плесневеет в Пермском крае

17:39  24.12.16 Скандалы

Здание открытого еще в сентябре спортивного зала в райцентре Кочево Коми округа Пермского края непригодно для использования - сейчас объект изучает специальная комиссия.

Как сообщили «Вести-Пермь», из-за плохой работы вентиляции на конструкциях оседает конденсат, по стенам пошли подтеки, кругом сырость, даже лужи и вонь. Между тем отвечать-то и некому. По данным телередакции, торжественное открытие спортзала проводил 14 сентября накануне выборов старый глава района Алексей Пыстогов, но официального ввода в эксплуатацию не состоялось - бумаги подписать не успели.

Новый музейный комплекс ПГНИУ открыл миру настоящие сокровища - посмотрите на эти фото

А через пять дней, уже после голосования, занявший кабинет районного руководителя Александр Юркин визировать документы не стал. Кому захочется отвечать за недоделанный объект стоимостью 27 млн рублей? Кто виноват в данной ситуации - случившиеся 18 сентября выборы или лично министр спорта Павел Лях: этим вопросом, судя по всему, вскоре займутся правоохранительные органы.

Скриншот сюжета «Вести-Пермь»

Читайте также >>>

К списку новостей

Фоторепортаж

Гифка по случаю...

<>

Фото 1 / 1

Календарь
Рубрики
Бизнес В мире Госзакупки ДТП Здоровье Их нравы К юбилею «Звезды» Калейдоскоп Конкурс Коррупция Криминал Культура На выезде Наука Прикамья Не стало Ну и ну! Общество Ответ газете Подвиг Политика Правопорядок Придумают же! Прогнозы Происшествия Прямая речь Скандалы События Спорт Тенденция Фотофакт Экология Юбилей
Самые комментируемые

за неделю за месяц

Акции
Архив газеты

Архив газетыОктябрь 1998 — январь 2010

© АО «Газета «Звезда»

614990, г. Пермь, ГСП №131, ул. Дружбы, 34
Телефон для справок: (342) 214-02-99

Письмо в редакциюРассылкаRSS

Разработка сайта Реактив

Редакторат

gazeta@zwezda.perm.ru

Служба новостей

gazeta@zwezda.perm.ru

Главный редактор Наталья КОПЫЛОВА

Газета выходит во вторник, среду («Капитал-weekly»),
четверг, пятницу, субботу (газета «С»)

Рекламная служба

reklama@zwezda.perm.ru

Информация