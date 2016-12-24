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Пермская краевая газета

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Суббота 24 декабря 2016 года

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Ушел в магазин из колонии-поселения, а вернулся на строгий режим

23:43  23.12.16 Ну и ну!

Воздух свободы многих смущает и обманывает - не одного профессора Плейшнера из «Семнадцати мгновений весны». Вот наисвежайший пермский пример.

Сидел мужчина в колонии строгого режима, долго достаточно, а потом, буквально год назад, был переведен в колонию-поселение. За хорошее поведение и с пожеланиями скорейшего исправления.

Но 4 мая 2016 года из своего пенитенциарного учреждения в Александровске пошел мужчина в магазин - через лес, да и загляделся на его весеннюю красоту. В общем, взял и банально заблудился. Вернулся лишь 7-го.

И вот тут уже замаячил перед ним сюжет другого отечественного фильма - «Вокзал для двоих». Ведь формально несанкционированная отлучка осужденного с места отбывания наказания - это побег.

Тем паче сходить в магазин вне зоны мужчина мог только в сопровождении сотрудника колонии, а то, что «так отпустили», - не считается и не доказуемо. Не четыре же дня отсутствовать!

В общем, состоялся новый суд, который вернул проштрафившемуся зеку прежний режим. И жалоба в краевой суд, увы, не помогла. Виноват, сказали, так отвечай.

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