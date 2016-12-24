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Пермская краевая газета

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Лёха-ха: новогодняя карикатур-сессия от Кивокурцева

23:14  23.12.16 Культура

Новый год неумолимо приближается, хотя его предшественник еще цепляется за последние дни. Но многие сограждане уже озаботились подарками, приготовили их и теперь ждут лишь нужного момента.

А вот известный не только в России, но и в Западной Европе пермский карикатурист Алексей Кивокурцев тянуть не стал и решил таки подарить краевой газете «Звезда» свою новогоднюю карикатур-сессию.

Тем более что иного способа познакомиться с творчеством мастера у пермяков не будет минимум до апреля. Только закончилась выставка в Испании, а в марте-апреле он снова выставляется во Франции.

А тут еще немцы начали переговоры о выставке в Фюрстенвальде - тоже в 2017 году. Поэтому, считает Алексей, самое время показать работы и землякам-пермякам.

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