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Пермская краевая газета

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Восточный обход: Давай-давай-давай достраивай дорогу мимопермскую

22:39  23.12.16 Госзакупки

Реконструкция участка Восточного обхода Перми от 18 до 23 км, которую собирались завершить еще осенью 2015 года, затевается снова. Соответствующий электронный аукцион объявлен недавно, и теперь срок окончания работ обозначен как 30 сентября 2017-го.

Заказчиком, естественно, выступает управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края, а стартовая максимальная стоимость в сравнении с прежним тендером трехлетней давности существенно подешевела: с 1,255 до 0,727 млрд рублей..

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Объясняется это, во-первых, тем, что «Пермдорстрой», с которым краевой минтранс расторг договор в августе текущего года, все-таки что-то построить успел, хотя и не освоил полмиллиарда. С другой стороны, плоды труда ПДС впору уже ремонтировать.

В частности, мосты через речки Мось и Жебреи, и вероятно потому новый подряд стоит не 0,5, а 0,7. Инфляция, естественно, наложилась тоже. Но надежда, что вторую очередь Восточного обхода все же достроят при нынешнем президенте, очевидно, есть.

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