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Пермская краевая газета

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Суббота 24 декабря 2016 года

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Рак молочной железы предлагают лечить перцем чили

21:35  23.12.16 Здоровье

Последними исследованиями установлено, что вещество капсаицин препятствует увеличению опухолей молочной железы.

Его действие изучали на клеточной субстанции, моделирующей ту стадию рака, что лечится только химиотерапией, сообщает издание ScienceDaily. В ходе экспериментов капсаицин очевидно замедлял деление раковых клеток, то есть снижал вероятность появления метастаз.

Между тем, содержится вещество в обычном жгучем перце чили, а его химический аналог уже показывал свою эффективность в лечении мозговых опухолей у мышей.

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Впрочем, ведущие данную тему ученые из Рурского университета в Германии не считают, что рак груди можно победить употреблением кетчупа или ингаляциями.

Но какой-то способ лечения вероятно будет изобретен, сообщил «Звезде» источник в Пермской фармацевтической академии.

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