Рак молочной железы предлагают лечить перцем чили

Последними исследованиями установлено, что вещество капсаицин препятствует увеличению опухолей молочной железы.

Его действие изучали на клеточной субстанции, моделирующей ту стадию рака, что лечится только химиотерапией, сообщает издание ScienceDaily. В ходе экспериментов капсаицин очевидно замедлял деление раковых клеток, то есть снижал вероятность появления метастаз.

Между тем, содержится вещество в обычном жгучем перце чили, а его химический аналог уже показывал свою эффективность в лечении мозговых опухолей у мышей.

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Впрочем, ведущие данную тему ученые из Рурского университета в Германии не считают, что рак груди можно победить употреблением кетчупа или ингаляциями.

Но какой-то способ лечения вероятно будет изобретен, сообщил «Звезде» источник в Пермской фармацевтической академии.