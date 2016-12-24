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Пермская краевая газета

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Сбросивший 2-летнего малыша с 3 этажа отделался девятью годами

19:50  23.12.16 Криминал

Житель Кунгура, 28 июля 2016 года выбросивший с балкона 3 этажа малыша возрастом 2 года и 9 месяцев, приговорен к 9 годам колонии строгого режима и последующему годичному ограничению свободы.

Как рассказали «Звезде» в следственном управлении СКР по Пермскому краю, 43-летний гражданин признан виновным в покушении на убийство малолетнего. В момент совершения преступления кунгуряк был пьян, но случайностью падение не являлось.

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Напротив, случайность - то, что правнук сожительницы осужденного остался жив: удачно упал, травмы оказались не смертельно опасными, и экстренная медицинская помощь подоспела в микрорайон Черемушки на улицу Свободы своевременно.

Фото kungur-online.ru

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