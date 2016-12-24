Угнанные в Перми дорогие иномарки нашли в Уфе - они показаны на видео

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Сотрудники угро МВД по Башкортостану совместно с оперативниками из Прикамья накрыли в Уфе склад угнанных дорогих иномарок и затем задержали членов банды, пока, впрочем, именуемых подозреваемыми.

Как рассказали «Звезде» в пресс-службе республиканского министерства внутренних дел, всего на территории участка в столице Башкирии найдено семь элитных авто, в том числе и с пермской регистрацией - 59 региона.

Общая стоимость находки - 15 млн рублей. Владелец данной земли объяснил присутствие ворованных машин тем, что ему их якобы на время оставили знакомые. А на деле именно здесь перебивались номера.

Все автомобили из криминального отстойника перегнаны на спецстоянку. Хозяева нескольких иномарок уже установлены и вскоре получат своих «железных коней» назад.